Ferraris amaro. Una sola vittoria.

Ferraris Amaro rappresenta una tradizione radicata e un rapporto di rispetto tra la società e i tifosi. Sebbene i tempi del gemellaggio tra la curva nord
Tradizione e grande rispetto tra società e tifoserie. I tempi del gemellaggio tra la curva nord "Maurizio Alberti" e la gradinata nord rossoblu sono terminati da tempo, ma non è mai venuto meno il rapporto solido tra due piazze che per passione e coinvolgimento si guardano da vicino. Per la 22esima volta lo Sporting Club e il "grifone" si sfidano sul terreno del "Ferraris" e il bilancio per la compagine nerazzurra è avaro di soddisfazioni: un solo successo, 8 pareggi e ben 12 sconfitte. L’ultimo precedente è datato 28 gennaio 2023 (in foto): sulla panchina rossoblu sedeva proprio Alberto Gilardino, autore del ritorno in Serie A dei liguri, e il match terminò con uno 0-0 denso delle emozioni trasmesse dai 5mila pisani giunti in massa a sostenere lo Sporting Club. 🔗 Leggi su Lanazione.it
