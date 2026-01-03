fermarsi per la strage non serve a niente

Fermarsi di fronte a una tragedia come quella della notte di Capodanno non porta a cambiamenti immediati. In Svizzera, in segno di rispetto, è stato proclamato il lutto nazionale. È importante riflettere sulle cause e sulle misure necessarie per prevenire eventi simili, mantenendo un approccio sobrio e concreto di fronte a questa difficile realtà.

Gentile Direttore Feltri, a fronte delle decine di morti nella strage della notte di Capodanno, in Svizzera è stato proclamato il lutto nazionale. Ma anche il giorno della tragedia gli impianti sciistici risultavano aperti e attivi, così negozi e strutture ricettive varie. Hanno perso la vita giovanissimi in modo terribile. Non sarebbe stato il caso di fermare tutto? Rosa Polito Cara Rosa, capisco la tua domanda e capisco anche l'istinto: davanti a una strage viene naturale pensare che fermarsi sia la forma più alta di rispetto. Ma è proprio qui che si annida l'equivoco: il lutto non è uno stop generale imposto dall'alto, e soprattutto non deve trasformarsi in una punizione collettiva, in una recita forzata del dolore.

