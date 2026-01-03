Ferisce al collo con una bottiglia rotta il nuovo fidanzato dell'ex alla stazione Termini | 23enne arrestato
Un giovane di 23 anni è stato arrestato presso la stazione Termini con l’accusa di tentato omicidio. L’uomo avrebbe ferito al collo il nuovo compagno della sua ex partner, utilizzando una bottiglia rotta. L’intervento delle forze dell’ordine ha evitato conseguenze più gravi. L’indagine è in corso per chiarire le motivazioni e l’esatta dinamica dell’episodio.
Un 23enne è stato arrestato per tentato omicidio per aver ferito al collo il nuovo fidanzato della sua ex. Il ragazzo lo ha colpito al collo fuori dalla stazione Termini a Roma con una bottiglia di vetro rotta. 🔗 Leggi su Fanpage.it
