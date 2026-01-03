Ferie benefit e TFR | il vademecum Inps per i conguagli del 2025

Nel mese di dicembre, i datori di lavoro devono aggiornare e regolare le voci della retribuzione, includendo ferie, benefit e TFR. L’Inps fornisce un vademecum per i conguagli del 2025, offrendo indicazioni chiare per la corretta gestione di queste componenti. Un’attenzione accurata permette di rispettare le norme contributive e di chiudere l’anno in modo preciso e trasparente.

Dicembre non è solo chiusura contabile: per i datori di lavoro è anche il mese in cui si mettono in ordine le ultime "somme ballerine" della busta paga e si allinea l'imponibile contributivo. La circolare numero 156 del 30-12-2025 dell'Inps sul conguaglio 2025 fa da bussola: indica quando si può sistemare tutto e come gestire i casi più frequenti, dalle variabili di retribuzione alle ferie non godute, dai fringe benefit fino al TFR al Fondo di Tesoreria. Le scadenze. I conguagli possono essere inseriti nella normale denuncia contributiva mensile UniEmen s: o in quella relativa alla competenza di dicembre 2025 (i contributi si versano entro il 16 gennaio 2026), oppure, se si sceglie di farli slittare, in quella relativa alla competenza di gennaio 2026 (versamento entro il 16 febbraio 2026).

