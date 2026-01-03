Federica Brignone ha ripreso gli allenamenti con il gruppo della Nazionale in Val di Fassa, dopo un periodo di incertezza. La sciatrice ha riferito che il suo stato di forma è buono, anche se rimane incerta sulla data di ritorno alle competizioni ufficiali. La sua presenza in campo testimonia l’impegno e la desiderio di riprendere l’attività agonistica.

Federica Brignone è tornata ad allenarsi nel gruppo della Nazionale, cimentandosi tra le porte in Val di Fassa. A nove mesi dal bruttissimo infortunio e dopo alcuni giorni di allenamento individuale, la Campionessa del Mondo di gigante ha avuto modo di confrontarsi con le compagne e di compiere un ulteriore passo in avanti nel proprio recupero agonistico, con il mirino ben puntato verso i Giochi che si apriranno il prossimo 6 febbraio. Federica Brignone ha rilasciato una lunga intervista alla Rai, andata in onda durante la ricca trasmissione di Rai 2 che ha fatto da contorno alla prima manche del gigante di Kranjska Gora, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: “ Non patisco il freddo, quando sei in gigante a furia di scaldarti. 🔗 Leggi su Oasport.it

Federica Brignone si allena in gruppo: "Il fisico sta bene, ero un po' combattuta. Non so quando tornerò"

