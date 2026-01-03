FC 26 Obiettivo Viaggio nel Tempo Bronzo | come sbloccare Nzonzi 86 e i consumabili EVO

Per completare l'obiettivo FC 26 Obiettivo Viaggio nel Tempo Bronzo, è necessario partecipare all’Amichevole Live: Viaggio nel tempo bronzo. In questa sfida, si sblocca Nzonzi 86 e i consumabili EVO, offrendo l’opportunità di migliorare la propria rosa e ottenere risorse utili. Seguire le istruzioni di EA Sports permette di completare facilmente questa sfida e di ottenere i premi previsti.

EA Sports ha rilasciato un obiettivo molto particolare che richiede di tornare alle basi: dovrete scendere in campo nell' Amichevole Live: Viaggio nel tempo bronzo. Questa sfida è fondamentale non solo per ottenere la carta speciale di Steven Nzonzi, ma soprattutto per accumulare i preziosi Consumabili EVO, necessari per potenziare i tuoi giocatori preferiti. Analisi tecnica: Steven Nzonzi "Viaggio nel tempo" 86. Nzonzi torna in una versione decisamente più dinamica rispetto al passato. Con i suoi 196 cm di altezza, è uno dei centrocampisti più imponenti della Serie A (gioca nel Bari). Fisico 87 e Difesa 86: È una vera diga davanti alla difesa.

FC 26 Roberto Baggio “Viaggio nel tempo”: l’Icona da 92 che trasforma l’attacco con 5 stelle skill - EA Sports ha rilasciato la SBC dedicata a Roberto Baggio, ma con un twist unico: la versione Viaggio nel tempo. imiglioridififa.com

EA Sports FC 26 Recensione: si conferma un gran gioco di calcio, pur con i suoi limiti - Mentre sul web si infiammano le discussioni tra gli appassionati circa le valutazioni parametriche dei ... everyeye.it

