Fano paura per un incidente stradale tra auto e bici | anziana ferita

A Fano, il 3 febbraio 2026, si è verificato un incidente tra un’auto e una bicicletta in via Bellandra. Un’anziana ciclista è rimasta ferita nell’impatto all’incrocio. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i residenti, che seguono con attenzione gli sviluppi dell’accaduto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per le cure del caso.

Fano (Pesaro e Urbino) sabato 3 febbraio 2026 – La bicicletta che avanza lungo via Bellandra, l'anziana che pedala concentrata, poi l'urto secco all'incrocio. Il corpo che perde l'equilibrio, cade sull'asfalto e scivola per alcuni metri, mentre la bici resta a terra poco più in là. È la scena del sinistro stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi, poco dopo le 11, all'intersezione tra via Galvani e via Bellandra, dove sono rimasti coinvolti un'autovettura e un velocipede. Secondo una prima ricostruzione, l'auto, condotta da una ragazza di 24 anni che proveniva da via Galvani, nell'immettersi su via Bellandra è entrata in collisione con la bicicletta.

