Falcone blocca la Juve il Lecce resiste e pareggia 1-1

Nel match dello Stadium, la Juventus, dopo tre vittorie consecutive, non riesce a superare il Lecce, che si difende con ordine e ottiene un pareggio 1-1. La partita si è distinta per la determinazione delle due squadre, con la Juve che ha mostrato segnali di inefficienza in attacco e il Lecce che ha saputo resistere agli assalti avversari. Un risultato che lascia aperti diversi spunti di riflessione sulla continuità del rendimento bianconero.

AGI - Dopo tre vittorie consecutive, una  Juve  sprecona e sfortunata si fa imporre il  pari allo Stadium  dal  Lecce. I pugliesi in vantaggio al 46' del primo tempo con Banda, 1-1 bianconero firmato da McKennie al 49'.  Falcone  al 66' para un  rigore di David. Dopo l'omaggio all'ex Danilo, la  Vecchia Signora  inizia un autentico assalto, in quella che è la  100esima presenza  in bianconero di  Bremer. Spalletti sorprende tutti schierando i suoi col  4-2-3-1  e McKennie alle spalle di David. Il Lecce fatica a prendere i riferimenti e le distanze. Nasce così una mezz'ora di  assedio bianconero, con  Yildiz  e  Cambiaso  assoluti protagonisti. 🔗 Leggi su Agi.it

