Falcone blocca la Juve il Lecce resiste e pareggia 1-1

Nel match dello Stadium, la Juventus, dopo tre vittorie consecutive, non riesce a superare il Lecce, che si difende con ordine e ottiene un pareggio 1-1. La partita si è distinta per la determinazione delle due squadre, con la Juve che ha mostrato segnali di inefficienza in attacco e il Lecce che ha saputo resistere agli assalti avversari. Un risultato che lascia aperti diversi spunti di riflessione sulla continuità del rendimento bianconero.

Dopo tre vittorie consecutive, una Juve sprecona e sfortunata si fa imporre il pari allo Stadium dal Lecce. I pugliesi in vantaggio al 46' del primo tempo con Banda, 1-1 bianconero firmato da McKennie al 49'. Falcone al 66' para un rigore di David. Dopo l'omaggio all'ex Danilo, la Vecchia Signora inizia un autentico assalto, in quella che è la 100esima presenza in bianconero di Bremer. Spalletti sorprende tutti schierando i suoi col 4-2-3-1 e McKennie alle spalle di David. Il Lecce fatica a prendere i riferimenti e le distanze. Nasce così una mezz'ora di assedio bianconero, con Yildiz e Cambiaso assoluti protagonisti.

