Falcone a Sky | Rigore David? Ero convinto tirasse Yildiz poi mi sono girato verso il mio preparatore Il retroscena
Durante un’intervista a Sky Sport, Falcone ha raccontato il retroscena sull’errore di Jonathan David dal dischetto. Il portiere ha spiegato di essere convinto che Yildiz avrebbe tirato, ma poi si è girato verso il suo preparatore, rivelando così un dettaglio inedito sulla scena. La testimonianza di Falcone offre una nuova prospettiva sull’episodio durante la partita.
Falcone svela il retroscena a Sky Sport dopo l’errore dal dischetto di Jonathan David. Ecco cos’ha detto il portiere del Lecce. Le parole. Il pareggio strappato con le unghie e con i denti dal Lecce all’Allianz Stadium porta la firma indelebile e decisiva di Wladimiro Falcone. Il portiere giallorosso si è eretto a muro invalicabile, diventando l’eroe indiscusso di giornata dopo aver neutralizzato il calcio di rigore di Jonathan David che avrebbe potuto regalare i tre punti alla Juventus. Falcone dopo Juve Lecce 1-1, le parole. Ai microfoni di Sky Sport, l’estremo difensore ha raccontato con dovizia di particolari i retroscena psicologici di quell’istante fatidico, svelando una vera e propria “partita nella partita” giocata sul filo dei nervi tra lui, il suo staff tecnico e gli attaccanti bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
