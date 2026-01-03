Falcone a Dazn | Sono nel mio prime Vi svelo questo retroscena prima del rigore di David

Nel corso di un’intervista su Dazn, Falcone ha condiviso alcuni dettagli sul suo stato di forma attuale, definendosi “nel suo prime”. Prima del tiro di rigore di David, ha rivelato un retroscena che offre uno sguardo dietro le quinte di quel momento. Un racconto che arricchisce la comprensione di un episodio importante, mantenendo un tono sobrio e informativo.

. Le parole del portiere del Lecce. Wladimiro Falcone,  portiere del Lecce, è stato intervistato da Dazn dopo il pari con la Juventus. PAREGGIO – « Quasi come una vittoria, chiudere il primo tempo in vantaggio era già qualcosa di impensabile per noi. Nel secondo tempo abbiamo preso gol su un un nostro errore, loro sono venuti fuori ma siamo stati bravi a tener botta e ci teniamo questo punto molto stretto ». DIALOGO COL PREPARATORE PRIMA DEL RIGORE –  « Loro avevano tanti rigoristi, quindi era difficile ricordarli tutti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

