Falcone a Dazn | Sono nel mio prime Vi svelo questo retroscena prima del rigore di David

Nel corso di un’intervista su Dazn, Falcone ha condiviso alcuni dettagli sul suo stato di forma attuale, definendosi “nel suo prime”. Prima del tiro di rigore di David, ha rivelato un retroscena che offre uno sguardo dietro le quinte di quel momento. Un racconto che arricchisce la comprensione di un episodio importante, mantenendo un tono sobrio e informativo.

Falcone a DAZN: "Quasi una vittoria, ci teniamo questo punto molto stretto. Rigore parato? Io e il preparatore abbiamo fatto una scommessa..." - Il portiere del Lecce Wladimiro Falcone, è stato intervistato da Dazn dopo il pari con la Juventus. tuttojuve.com

Falcone: “Quasi una vittoria”. Ramadani: “Siamo un gruppo forte” - Il capitano parla così a caldo rispondendo anche a una domanda su un confronto con i preparatori dei portieri prima della battuta dal dischetto di David: “Quasi una vittoria. calciolecce.it

Douvikas in acrobazia 2 Falcone e il fuorigioco di Kuhn gli negano l'eurogol #LecceComo #SerieAEnilive #DAZN x.com

«Openda è pronto a guidare il nostro attacco». Sabato 3 gennaio 2026, alle 18:00, la Juventus affronterà il Lecce all’Allianz Stadium, con la partita trasmessa in esclusiva su DAZN sia in TV che in streaming. La squadra di Spalletti arriva carica dopo tre succes - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.