Fabregas le dichiarazioni dopo quella che è stata Como Udinese

Dopo la partita tra Como e Udinese, l’allenatore Fabregas ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN. Di seguito, le sue parole nel commentare l’incontro di Serie A, analizzando aspetti tattici e le impressioni sulla prestazione della squadra. Ecco le dichiarazioni di Fabregas, che offrono uno sguardo approfondito sulla gara e sui prossimi passi del team.

Scintille tra Fabregas e Tudor in conferenza dopo Como-Juve: “Forse non gli hanno spiegato bene le cose” - Juventus: l’allenatore spagnolo ha replicato a quello che il tecnico bianconero aveva detto sui lariani alla vigilia (“È ... fanpage.it

Fabregas: “Sono molto contento al Como” - Reduce da periodo estivo definito “divertente”, Cesc Fabregas, intervistato a Sky Sport, ha fatto il punto delle ultime settimane. gianlucadimarzio.com

Contatto N'DICKA-RAMON in area, MANCINI rischia il rosso: gli episodi arbitrali di ROMA-COMO | DAZN

Fabregas entusiasta Ecco le dichiarazioni del tecnico x.com

Fabregas entusiasta Ecco le dichiarazioni del tecnico - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.