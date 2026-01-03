Fabregas le dichiarazioni dopo quella che è stata Como Udinese

Da calcionews24.com 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la partita tra Como e Udinese, l’allenatore Fabregas ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN. Di seguito, le sue parole nel commentare l’incontro di Serie A, analizzando aspetti tattici e le impressioni sulla prestazione della squadra. Ecco le dichiarazioni di Fabregas, che offrono uno sguardo approfondito sulla gara e sui prossimi passi del team.

Como Udinese, ecco le dichiarazioni dell’allenatore Fabregas nel post gara a DAZN Le dichiarazioni dell’allenatore Fabregas dopo quella che è stata la gara di Serie A Como Udinese LE PAROLE – «». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

fabregas le dichiarazioni dopo quella che 232 stata como udinese

© Calcionews24.com - Fabregas, le dichiarazioni dopo quella che è stata Como Udinese

Leggi anche: Alle 12.30 contro l’Udinese al Sinigaglia. Como, Fabregas non si accontenta: "Nel 2026 cresceremo ancora»

Leggi anche: Udinese, Runjaic e Nani in conferenza dopo la sconfitta contro la Fiorentina: le dichiarazioni

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

fabregas dichiarazioni dopo 232Fabregas: "Non ho visto calcisticamente questa grande differenza tra Inter e Como" - Tra amarezza e orgoglio, Cesc Fabregas va avanti per la sua strada anche dopo la pesante sconfitta incassata a San Siro contro l' Inter di Cristian Chivu. corrieredellosport.it

Scintille tra Fabregas e Tudor in conferenza dopo Como-Juve: “Forse non gli hanno spiegato bene le cose” - Juventus: l’allenatore spagnolo ha replicato a quello che il tecnico bianconero aveva detto sui lariani alla vigilia (“È ... fanpage.it

Fabregas: “Sono molto contento al Como” - Reduce da periodo estivo definito “divertente”, Cesc Fabregas, intervistato a Sky Sport, ha fatto il punto delle ultime settimane. gianlucadimarzio.com

Contatto N'DICKA-RAMON in area, MANCINI rischia il rosso: gli episodi arbitrali di ROMA-COMO | DAZN

Video Contatto N'DICKA-RAMON in area, MANCINI rischia il rosso: gli episodi arbitrali di ROMA-COMO | DAZN

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.