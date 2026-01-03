Fabregas le dichiarazioni dopo quella che è stata Como Udinese
Dopo la partita tra Como e Udinese, l’allenatore Fabregas ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN. Di seguito, le sue parole nel commentare l’incontro di Serie A, analizzando aspetti tattici e le impressioni sulla prestazione della squadra. Ecco le dichiarazioni di Fabregas, che offrono uno sguardo approfondito sulla gara e sui prossimi passi del team.
Como Udinese, ecco le dichiarazioni dell’allenatore Fabregas nel post gara a DAZN Le dichiarazioni dell’allenatore Fabregas dopo quella che è stata la gara di Serie A Como Udinese LE PAROLE – «». 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Alle 12.30 contro l’Udinese al Sinigaglia. Como, Fabregas non si accontenta: "Nel 2026 cresceremo ancora»
Leggi anche: Udinese, Runjaic e Nani in conferenza dopo la sconfitta contro la Fiorentina: le dichiarazioni
Fabregas: "Non ho visto calcisticamente questa grande differenza tra Inter e Como" - Tra amarezza e orgoglio, Cesc Fabregas va avanti per la sua strada anche dopo la pesante sconfitta incassata a San Siro contro l' Inter di Cristian Chivu. corrieredellosport.it
Scintille tra Fabregas e Tudor in conferenza dopo Como-Juve: “Forse non gli hanno spiegato bene le cose” - Juventus: l’allenatore spagnolo ha replicato a quello che il tecnico bianconero aveva detto sui lariani alla vigilia (“È ... fanpage.it
Fabregas: “Sono molto contento al Como” - Reduce da periodo estivo definito “divertente”, Cesc Fabregas, intervistato a Sky Sport, ha fatto il punto delle ultime settimane. gianlucadimarzio.com
Contatto N'DICKA-RAMON in area, MANCINI rischia il rosso: gli episodi arbitrali di ROMA-COMO | DAZN
Fabregas entusiasta Ecco le dichiarazioni del tecnico x.com
Fabregas entusiasta Ecco le dichiarazioni del tecnico - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.