Dopo la vittoria per 1-0 contro l'Udinese, Cesc Fabregas ha commentato l'esito della partita, sottolineando l'importanza del rigore e della determinazione. L'italiano vero ha evidenziato come la squadra sappia affrontare anche situazioni difficili, mantenendo sempre un atteggiamento concreto e senza eccessi. Le sue parole riflettono l’approccio serio e pragmatico che caratterizza il gioco e la mentalità del team.

Al termine del match vinto per 1 a 0 contro l’ Udinese, Cesc Fabregas è intervenuto in conferenza stampa. Le parole. Prima del match aveva spiegato l’esclusione di Nico Paz: «Dopo il Lecce non ha recuperato fisicamente, non si è mai allenato in questa settimana. Ha avuto un problema al quadricipite, poi al gluteo e un fastidio all’ischio. Negli ultimi due giorni ha avuto anche la diarrea, veramente troppe cose. L’ultima volta che si è allenato è stata a Roma, in cui comunque veniva da tre giorni in cui non era stato benissimo. Sta bene, può sicuramente entrare a partita in corso, ma dall’inizio no. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Fabregas, italiano vero: «Si vince con un rigorino e fa piacere. Sappiamo vincere anche in modo sporco»

