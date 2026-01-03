Fabbrica e posti di lavoro l’investimento della Reg a Monsummano con la produzione per Cucinelli
La Regione ha approvato la riqualificazione dell’area produttiva di via Verdi a Monsummano, dove sorgerà un nuovo stabilimento della ditta Reg. L’investimento mira a rafforzare l’occupazione locale e a consolidare il settore manifatturiero, con particolare attenzione alla produzione per Brunello Cucinelli. L’intervento contribuirà allo sviluppo economico della zona, garantendo adeguati spazi di lavoro e nuove opportunità occupazionali.
Monsummano, 3 gennaio 2026 – Approvata la riqualificazione dell’ area produttiva di via Verdi a Monsummano dove sorgerà uno stabilimento della ditta Reg che lavora per Brunello Cucinelli. La vicenda ha radici lontane che vede protagonisti vecchi capannoni da anni fatiscenti costruiti negli anni ‘60 del secolo scorso e sui quali già più di 20 anni fa, durante l’amministrazione Calvetti fu fatta richiesta di riconversione. Si tratta di un’area di circa 5000 metri quadrati in via Verdi, una strada a vocazione residenziale a cui si sarebbero dovute aggiungere altre 70 abitazioni circa a seguito della volontà di riqualificare l’area ex produttiva da parte dei proprietari. 🔗 Leggi su Lanazione.it
