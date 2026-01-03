Fabbrica e posti di lavoro l’investimento della Reg a Monsummano con la produzione per Cucinelli

La Regione ha approvato la riqualificazione dell’area produttiva di via Verdi a Monsummano, dove sorgerà un nuovo stabilimento della ditta Reg. L’investimento mira a rafforzare l’occupazione locale e a consolidare il settore manifatturiero, con particolare attenzione alla produzione per Brunello Cucinelli. L’intervento contribuirà allo sviluppo economico della zona, garantendo adeguati spazi di lavoro e nuove opportunità occupazionali.

