F1 Montoya provoca Norris | sentenza durissima dell’ex pilota

Juan Pablo Montoya commenta duramente Lando Norris, criticando le sue prestazioni in Formula 1. Nel corso dell’ultima stagione, Norris ha ottenuto il suo primo titolo mondiale con la McLaren, confermando il suo talento e la crescita nel circus. La sua presenza continua a suscitare discussioni tra gli appassionati, mentre le opinioni di ex piloti come Montoya aggiungono ulteriori spunti di riflessione sul percorso del giovane britannico.

Juan Pablo Montoya usa la mano pesante con Lando Norris: la sentenza dell'ex pilota è durissima. Nell'ultima stagione di Formula 1, Lando Norris ha conquistato il suo primo titolo mondiale con la McLaren, coronando una stagione spumeggiante e ricca di emozioni. A far discutere, però, sono state le parole di Juan Pablo Montoya. L'ex pilota . Lando Norris ha meritato il titolo F1 o no? Il parere di Montoya. Montoya commenta il titolo di Norris: "Meritato, ma chiunque avrebbe vinto con quell'auto" - Secondo Juan Pablo Montoya, chiunque al posto di Lando Norris avrebbe potuto centrare il titolo con la McLaren.

F1 Gp Austria: Norris vince davanti a Piastri e Leclerc. Hamilton 4°. Incidente Antonelli-Verstappen: fuori tutti e due, Kimi penalizzato - «Valuto il nostro weekend come team in maniera positiva, purtroppo oggi il passo non era sufficiente. corriere.it

F1, per Norris fine di un incubo a Miami: i numri della straordinaria prima vittoria - Il successo è quello di Lando Norris, ed è storico perché è il primo del talentuoso Lando in F1. sport.sky.it

