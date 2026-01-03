F1 Montoya non ha dubbi su Marko | Vi spiego perché è andato via dalla Red Bull

Da sportface.it 3 gen 2026

Juan Pablo Montoya analizza la decisione di Helmut Marko di lasciare la Red Bull, sottolineando le ragioni di questa scelta. Con una prospettiva diretta, l’ex pilota colombiano offre un’interpretazione chiara e obiettiva dei motivi che hanno portato Marko a intraprendere nuove strade, in un momento di transizione per la scuderia. Un punto di vista che aiuta a comprendere meglio i cambiamenti nel mondo della Formula 1.

Juan Pablo Montoya non ha alcun dubbio sul motivo che ha spinto Helmut Marko a lasciare la Red Bull. La Red Bull affronta un cambio d’epoca dopo la partenza di una delle figure più influenti della sua storia recente, Helmut Marko. Secondo Juan Pablo Montoya, l’austriaco avrebbe lasciato il suo ruolo proprio perché si è . 🔗 Leggi su Sportface.itImmagine generica

