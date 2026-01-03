F1 Montoya non ha dubbi su Marko | Vi spiego perché è andato via dalla Red Bull

Juan Pablo Montoya analizza la decisione di Helmut Marko di lasciare la Red Bull, sottolineando le ragioni di questa scelta. Con una prospettiva diretta, l’ex pilota colombiano offre un’interpretazione chiara e obiettiva dei motivi che hanno portato Marko a intraprendere nuove strade, in un momento di transizione per la scuderia. Un punto di vista che aiuta a comprendere meglio i cambiamenti nel mondo della Formula 1.

Montoya commenta il titolo di Norris: “Meritato, ma chiunque avrebbe vinto con quell’auto” - Secondo Juan Pablo Montoya, chiunque al posto di Lando Norris avrebbe potuto centrare il titolo con la McLaren. formulapassion.it

Montoya: “Marko se ne è andato perché si è accorto di non avere più potere in Red Bull” - Il primo anno da motorista senza nessun dirigente della ‘vecchia guardia’ pronto a manovrare una nave che con tutte le probabilità sarà in tempesta: la Red Bull si appresta ad esordire nel 2026 con il ... formulapassion.it

