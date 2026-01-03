Ex Lupi di Toscana adottata la variante al Piano per adeguamenti tecnici e progettuali

Il Piano per gli adeguamenti tecnici e progettuali dell’operazione Ex Lupi di Toscana è stato adottato, segnando un ulteriore progresso nell’attuazione del progetto. Questa fase rappresenta un passaggio importante per garantire la corretta realizzazione delle opere previste, nel rispetto delle normative e delle esigenze territoriali. L’adozione della variante conferma l’impegno delle istituzioni nel procedere con trasparenza e attenzione alle caratteristiche del territorio.

Firenze, 3 gennaio 2026 – Un nuovo passo avanti verso l’attuazione dell’operazione Ex Lupi di Toscana. La giunta comunale nell’ultima seduta dell’anno ha dato il via libera alla delibera di adozione di una variante al Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica approvato nel 2021. All'interno ci sono 36.500 metri quadrati di residenziale con housing sociale comprensivo degli esercizi commerciali di vicinato, direzionale comprensivo delle attività private di servizio di circa 6000 mq, turistico ricettivo per 4500 mq, commerciale relativo alle medie strutture di vendita per 4000 mq e industriale e artigianale comprensivo delle attività commerciali all’ingrosso per circa 2000 mq. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ex Lupi di Toscana, adottata la variante al Piano per adeguamenti tecnici e progettuali Leggi anche: Piano urbanistico comunale: incontro con i tecnici per la variante Leggi anche: Variante Generale al Piano Strutturale e al Piano Operativo di Civitella La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Ex Lupi di Toscana, adottata la variante al Piano per adeguamenti tecnici e progettuali - La giunta comunale nell’ultima seduta dell’anno ha dato il via libera alla delibera di adozione di una variante al Piano Particolareggiato di inizia ... msn.com

Firenze, via alle demolizioni all’ex caserma Lupi di Toscana: diventerà «il più grande quartiere di housing sociale» - Via libera alle prime operazioni di demolizioni e bonifica di alcune zone della grande area degli ex Lupi di Toscana. corrierefiorentino.corriere.it

Ex Lupi di Toscana, via al bando per l'housing sociale - Il Comune di Firenze ha pubblicato il bando relativo alla procedura a evidenza pubblica per la selezione dell'operatore economico che, a fronte della concessione del diritto ... lanazione.it

Attacco dei lupi in Toscana durante la battuta di caccia al cinghiale x.com

Attacco dei lupi in Toscana durante la battuta di caccia al cinghiale - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.