Analisi di Everton-Brentford, in programma domenica 4 gennaio 2026 alle ore 16:00. Dopo una serie di risultati deludenti, l’Everton ha ottenuto una vittoria importante contro il Nottingham Forest, riprendendo il cammino. In questa anteprima troverete formazioni, quote e pronostici, offrendo un quadro completo per capire le possibili evoluzioni della partita e le strategie delle due squadre.

Dopo tre partite senza vittoria, con un solo punto fatto a Turf Moor senza giocare particolarmente bene, l’Everton ha ritrovato la vittoria battendo per 2-0 il Nottingham Forest in trasferta, un risultato che ha sorpreso anche noi come chi ci segue avrà notato. Il Brentford invece nello stesso arco temporale di punti ne ha fatti . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Everton-Brentford (domenica 04 gennaio 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Fiorentina-Cremonese (domenica 04 gennaio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Marsiglia-Nantes (domenica 04 gennaio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Calcio estero: scossa in Premier, via Maresca mentre l'Arsenal prova la fuga. In Liga e Ligue 1 è il weekend dei Derby; Everton-Brentford: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming; Pronostico Everton-Brentford 4 Gennaio 2026: 20ª Giornata di Premier League; Pronostico Everton - Brentford FC - Quote & Statistiche - 4 gennaio 2026, Premier League, Inghilterra.

FULL -TIME SCORES: Arsenal 2-1 Brighton Liverpool 2-1 Wolves West Ham 0-1 Fulham Brentford 4-1 Bournemouth Burnley 0-0 Everton Parma 1-0Fiorentina Lecce 0-3 Como Torino 1-2 Cagliari Senegal 1-1 DR Congo - facebook.com facebook

Arsenal vs Brighton Brentford vs Bournemouth Burnley vs Everton Liverpool vs Wolves West Ham vs Fulham Chelsea vs Aston Villa Parma vs Fiorentina Lecce vs Como Torino vs Cagliari Udinese vs Lazio Pisa vs Juventus Sunderland vs Leeds United Crystal x.com