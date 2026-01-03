Eventi l’arte delle fiabe e del presepe protagonista al Next di Capaccio Paestum

A Capaccio Paestum prosegue il Natale di “Comunità e Meraviglia” con un evento dedicato a bambini e famiglie. Il 3 gennaio, presso il Next – Nuova Esposizione Ex Tabacchificio, si svolgeranno iniziative che celebrano l’arte delle fiabe e del presepe, offrendo momenti di condivisione e tradizione. L’evento si inserisce nel progetto UNESCO “Cilento Vallo di Diano Experience”, valorizzando le radici culturali del territorio.

Continua il Natale di "Comunità e Meraviglia" a Capaccio Paestum, comune capofila del progetto UNESCO "Cilento Vallo di Diano Experience", con un evento speciale dedicato soprattutto ai bambini e alle famiglie per condividere insieme momenti di gioia dello spirito natalizio, questo pomeriggio, 3 gennaio, presso il Next – Nuova Esposizione Ex Tabacchificio. Gli altri comuni partner della rete sono Ascea, Castellabate, Ceraso, Montecorice, Padula, Perdifumo, San Giovanni a Piro, San Mauro Cilento e Serramezzana. Appuntamento alle 18 per un magico spettacolo dedicato ai più piccoli, "Il mondo delle fiabe – La macchina dei sogni" a cura dell'associazione culturale Akouste.

