Eventi domani a Città della Scienza grande festa aspettando la Befana

Domani a Città della Scienza si svolge un evento speciale dedicato alla tradizione della Befana, ideale per famiglie e appassionati di cultura. L’appuntamento, che conclude le festività natalizie, offre attività e momenti di scoperta in un ambiente stimolante e accogliente, promuovendo valori di condivisione e curiosità. Un’occasione per vivere insieme un momento di festa all’insegna della tradizione e dell’educazione.

Le festività natalizie a Città della Scienza si avviano verso il gran finale con un appuntamento imperdibile dedicato alla tradizione e alla scoperta. Domani, domenica 4 gennaio 2026, nell'ambito della rassegna "La Scienza Illumina il Natale", il Science Centre si trasformerà nel palcoscenico della "Grande Festa Aspettando la Befana". Una giornata di edutainment dove la fisica del volo incontra la leggenda della scopa volante e la chimica svela i segreti dei dolciumi, offrendo a bambini e ragazzi un modo intelligente e coinvolgente per salutare le feste. I visitatori saranno accolti in un'atmosfera incantata: trampolieri, artisti di strada e una Befana sui trampoli accoglieranno grandi e piccini tra storie, miti e curiosità scientifiche.

