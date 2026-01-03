Evasione e riciclaggio | 150 milioni di redditi nascosti nel Bresciano

Un'analisi delle recenti indagini evidenzia un'evasione fiscale significativa nel Bresciano, con oltre 150 milioni di euro di redditi non dichiarati e più di 110 milioni di euro trasferiti illegalmente in contanti. Le autorità hanno applicato sanzioni per oltre 1,3 milioni di euro, sottolineando l'importanza di un controllo rigoroso per contrastare il riciclaggio di denaro e l'evasione fiscale.

Oltre 110 milioni di euro trasferiti illecitamente in contanti, più di 150 milioni di redditi non dichiarati e sanzioni per oltre 1,3 milioni di euro. È il bilancio dell'attività di contrasto alla criminalità economico-finanziaria svolta nel 2025 dalla Guardia di Finanza di Brescia.

Guardia di Finanza, nel 2025 scoperti 150 milioni di redditi non dichiarati - finanziaria nell’economia legale bresciana ha permesso di intercettare anche indebiti trasferimenti di denaro contante ... giornaledibrescia.it

