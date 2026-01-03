Evade dai domiciliari a Capodanno | torna in carcere il 44enne condannato per maltrattamenti in famiglia

Il 2 gennaio 2026, i carabinieri di Olgiate Comasco hanno eseguito un provvedimento della Magistratura di Sorveglianza di Varese, revocando la detenzione domiciliare a un uomo di 44 anni condannato per maltrattamenti in famiglia. L’individuo, che aveva evaso dai domiciliari durante le festività di Capodanno, è stato riportato in carcere. L’episodio evidenzia l’attenzione delle forze dell’ordine nel garantire il rispetto delle misure

Nella giornata del 2 gennaio 2026 i carabinieri della Stazione di Olgiate Comasco hanno dato esecuzione a un provvedimento della Magistratura di Sorveglianza di Varese che ha disposto la revoca della detenzione domiciliare nei confronti di un uomo di 44 anni residente in paese.

