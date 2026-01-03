Etna fronti lavici sovrapposti | il più avanzato è a quota 1.860 metri
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) di Catania segnala che le attività sul versante dell’Etna continuano, con i fronti lavici sovrapposti. Il fronte più avanzato si trova a circa 1.860 metri di quota, mentre i rilievi condotti tramite telecamere e droni indicano che il campo lavico nella Valle del Bove rimane attivo. La situazione viene costantemente monitorata per valutare eventuali sviluppi.
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio etneo, di Catania comunica che dalle telecamere di sorveglianza e da rilievi di terreno svolti da personale Ingv con l’ausilio di droni, si osserva che il campo lavico nella Valle del Bove dell’Etna è ancora alimentato e il fronte più avanzato ha raggiunto lentamente la quota di circa 1.360 metri sul livello del mare. In particolare,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche: Etna, colata lavica ancora alimentata nella Valle del Bove: fronte a quota 1.420 metri
Leggi anche: Qual è la stazione ferroviaria più alta del mondo, dove i treni viaggiano a quota 5.068 metri
Etna, fronti lavici sovrapposti: il più avanzato è a quota 1.860 metri - L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio etneo, di Catania comunica che dalle telecamere di sorveglianza e da rilievi di terreno svolti ... gazzettadelsud.it
Etna: vulcanologo Ingv, colata spettacolare ma lontana dai paesi - Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! msn.com
Etna, aumenta l'attività vulcanica. Voli deviati su Palermo - A causa della cenere prodotta dall'ultima eruzione dell'Etna, numerosi voli in arrivo a Catania sono stati deviati sull'aeroporto di Palermo. rainews.it
Etna, la colata lavica procede lentamente nella Valle del Bove. Sotto Rocca Musarra. 02/01/2026 L’apparente vicinanza delle persone al fronte lavico è dovuta allo schiacciamento dei piani, un effetto fotografico che riduce la profondità e altera la percezion - facebook.com facebook
#Etna | Quella emessa dalla nuova eruzione è una tipica colata 'A'a, caratterizzata da una superficie ruvida e frastagliata formata da grandi blocchi parzialmente solidificati. Il suo fronte è largo 200 m ed alto circa 7 m. Video di Fabrizio Zuccarello x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.