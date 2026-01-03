Etna fronti lavici sovrapposti | il più avanzato è a quota 1.860 metri

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) di Catania segnala che le attività sul versante dell’Etna continuano, con i fronti lavici sovrapposti. Il fronte più avanzato si trova a circa 1.860 metri di quota, mentre i rilievi condotti tramite telecamere e droni indicano che il campo lavico nella Valle del Bove rimane attivo. La situazione viene costantemente monitorata per valutare eventuali sviluppi.

