Etna fronti lavici sovrapposti | il più avanzato è a quota 1.860 metri

Da feedpress.me 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) di Catania segnala che le attività sul versante dell’Etna continuano, con i fronti lavici sovrapposti. Il fronte più avanzato si trova a circa 1.860 metri di quota, mentre i rilievi condotti tramite telecamere e droni indicano che il campo lavico nella Valle del Bove rimane attivo. La situazione viene costantemente monitorata per valutare eventuali sviluppi.

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio etneo, di Catania comunica che dalle telecamere di sorveglianza e da rilievi di terreno svolti da personale Ingv con l’ausilio di droni, si osserva che il campo lavico nella Valle del Bove dell’Etna è ancora alimentato e il fronte più avanzato ha raggiunto lentamente la quota di circa 1.360 metri sul livello del mare. In particolare,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

etna fronti lavici sovrapposti il pi249 avanzato 232 a quota 1860 metri

© Feedpress.me - Etna, fronti lavici sovrapposti: il più avanzato è a quota 1.860 metri

Leggi anche: Etna, colata lavica ancora alimentata nella Valle del Bove: fronte a quota 1.420 metri

Leggi anche: Qual è la stazione ferroviaria più alta del mondo, dove i treni viaggiano a quota 5.068 metri

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

etna fronti lavici sovrappostiEtna, fronti lavici sovrapposti: il più avanzato è a quota 1.860 metri - L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio etneo, di Catania comunica che dalle telecamere di sorveglianza e da rilievi di terreno svolti ... gazzettadelsud.it

etna fronti lavici sovrappostiEtna: vulcanologo Ingv, colata spettacolare ma lontana dai paesi - Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! msn.com

Etna, aumenta l'attività vulcanica. Voli deviati su Palermo - A causa della cenere prodotta dall'ultima eruzione dell'Etna, numerosi voli in arrivo a Catania sono stati deviati sull'aeroporto di Palermo. rainews.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.