Etna fronti lavici sovrapposti | il più avanzato è a quota 1.860 metri VIDEO
L’Etna presenta fronti lavici sovrapposti, con il più avanzato a circa 1.860 metri di quota. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) di Catania monitora costantemente l’attività attraverso telecamere, rilievi di terreno e droni, confermando che il campo lavico nella Valle del Bove rimane attivo. Questa evoluzione rappresenta un processo lento e continuo, di cui si tiene costantemente sotto controllo l’andamento.
L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio etneo, di Catania comunica che dalle telecamere di sorveglianza e da rilievi di terreno svolti da personale Ingv con l'ausilio di droni, si osserva che il campo lavico nella Valle del Bove dell'Etna è ancora alimentato e il fronte più avanzato ha raggiunto lentamente la quota di circa 1.360 metri sul livello del mare.
