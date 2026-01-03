Etna fronti lavici sovrapposti | il più avanzato è a quota 1.860 metri VIDEO

L’Etna presenta fronti lavici sovrapposti, con il più avanzato a circa 1.860 metri di quota. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) di Catania monitora costantemente l’attività attraverso telecamere, rilievi di terreno e droni, confermando che il campo lavico nella Valle del Bove rimane attivo. Questa evoluzione rappresenta un processo lento e continuo, di cui si tiene costantemente sotto controllo l’andamento.

L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio etneo, di Catania comunica che dalle telecamere di sorveglianza e da rilievi di terreno svolti da personale Ingv con l'ausilio di droni, si osserva che il campo lavico nella Valle del Bove dell'Etna è ancora alimentato e il fronte più avanzato ha raggiunto lentamente la quota di circa 1.360 metri sul livello del mare.

