Etna | colate laviche sovrapposte il fronte più avanzato scende fino a quota 1.360 metri
L’attività eruttiva dell’Etna continua nella Valle del Bove, con colate laviche sovrapposte e il fronte più avanzato che scende fino a quota 1.360 metri. L’Osservatorio Etneo dell’INGV monitora costantemente la situazione attraverso telecamere e rilievi con droni, fornendo aggiornamenti sulla situazione in corso. Restare informati sui movimenti di questo vulcano è importante per comprendere l’evoluzione dell’attività e le eventuali implicazioni sul territorio circostante.
Attività eruttiva in corso nella Valle del Bove. L' Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) – Osservatorio Etneo di Catania – riferisce che l' attività effusiva dell'Etna prosegue, come evidenziato dalle telecamere di sorveglianza e dai rilievi sul terreno effettuati con droni. Il campo lavico nella Valle del Bove è ancora alimentato e il fronte più avanzato ha raggiunto lentamente la quota di circa 1.360 metri sul livello del mare. Area più attiva tra 1.700 e 1.800 metri di quota. Le osservazioni aeree hanno consentito di individuare con maggiore precisione la zona di massima attività, localizzata a monte di Rocca Musarra, tra 1.
