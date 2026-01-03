Estupiñán soddisfatto | Anno nuovo vittoria e minuti

Il Milan inizia il 2026 con una vittoria significativa, evidenziando la solidità della propria rosa e la capacità di affrontare con fiducia il nuovo anno. Estupiñán si mostra soddisfatto, sottolineando l’importanza dei minuti giocati e dei segnali positivi arrivati dalla squadra. Un avvio che lascia speranze per le sfide future, confermando l’obiettivo di mantenere un rendimento costante e di crescere come squadra.

Il 2026 del Milan si apre con una vittoria pesante e segnali incoraggianti dalla profondità della rosa. Dopo lo 0-1 a Cagliari, Pervis Estupiñán celebra il successo e il suo rientro graduale: «Iniziamo l’anno con una vittoria e aggiungendo minuti». Messaggio semplice, ma chiaro: condizione in crescita e contributo concreto. Nel post-partita, Massimiliano Allegri ha messo ordine alla lettura della gara. Avvio complicato, poi controllo: «All’inizio abbiamo concesso troppo, serviva stare ordinati. Nel secondo tempo loro sono calati e noi siamo cresciuti». Rimpianto per il raddoppio mancato, ma focus sul dato chiave: vincere senza subire gol. 🔗 Leggi su Milanzone.it

