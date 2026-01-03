Estrazioni del Lotto di sabato 3 gennaio | la ruota di Napoli

Ecco i numeri estratti sulla ruota di Napoli per il Lotto di sabato 3 gennaio 2026: 78, 15, 13, 11, 29. Di seguito, vengono riportati anche i numeri vincenti delle altre ruote dell'estrazione di venerdì 2 gennaio 2026. Queste informazioni sono utili per chi segue l’andamento delle estrazioni e desidera verificare eventuali vincite.

Questi i numeri vincenti sulla ruota di Napoli per l'estrazione del Lotto di sabato 3 gennaio 2026:78 - 15 - 13 - 11 - 29I numeri estratti su tutte le ruote Estrazioni del Lotto di venerdì 2 gennaio 2026: i numeri vincenti.

