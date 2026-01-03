Estrazione Million Day di oggi 3 gennaio 2026 | i numeri vincenti di sabato
Ecco i numeri vincenti dell’estrazione Million Day di oggi, sabato 3 gennaio 2026, con aggiornamenti in tempo reale alle ore 13 e 20:30. Questo gioco, molto popolare in Italia, consente di tentare la fortuna indovinando cinque numeri su cinquantacinque, con la possibilità di vincere fino a un milione di euro. Di seguito, i numeri estratti e le informazioni principali sull’estrazione di oggi.
Estrazione Million Day oggi sabato 3 gennaio 2026: i numeri vincenti in diretta live. Oggi, sabato 3 gennaio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, sabato 3 gennaio 2026, LIVE: ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 3 GENNAIO 2026 LIVE – ORE 20,30 Extra Million Day: ESTRAZIONE LIVE – ORE 13 Extra Million Day: LE ULTIME ESTRAZIONI DEL MILLION DAY Di seguito le ultime estrazioni del gioco che vede ogni sera alle ore 20,30 l’estrazione del giorno seguita LIVE da TPI: LE ESTRAZIONI DEL 2 GENNAIO LE ESTRAZIONI DEL 1 GENNAIO LE ESTRAZIONI DEL 31 DICEMBRE LE ESTRAZIONI DEL 30 DICEMBRE LE ESTRAZIONI DEL 29 DICEMBRE ESTRAZIONE MILLION DAY: GIOCA RESPONSABILE ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia. 🔗 Leggi su Tpi.it
