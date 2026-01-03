Nella notte a Caracas si sono verificate esplosioni, attribuite a un’azione ordinata dagli Stati Uniti, con la cattura di Maduro. Tajani ha dichiarato che si monitorano gli sviluppi, mentre Meloni è stata informata. La Russia condanna l’evento, ritenendolo una violazione del diritto internazionale. La situazione apre a un possibile cambiamento nelle dinamiche politiche e diplomatiche della regione e del panorama globale.

Il mondo si è svegliato questa mattina con una notizia drammatica che scuote l’intero assetto geopolitico del Sud America e che rischia di innescare una crisi internazionale senza precedenti nel corso di questo neonato 2026. Secondo le prime informazioni frammentarie che arrivano dalla capitale venezuelana e le dichiarazioni ufficiali rilasciate dai vertici politici, Caracas è attualmente sotto attacco. Il fragore delle esplosioni ha squarciato il silenzio delle prime ore del mattino, gettando la popolazione nel panico e attivando immediatamente i protocolli di emergenza nazionale. La gravità della situazione è stata confermata in modo diretto e perentorio dal presidente Gustavo Petro, che ha utilizzato i canali social per lanciare un grido d’allarme rivolto alla comunità globale, parlando apertamente di un bombardamento in corso che sta colpendo punti nevralgici della città. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Esplosioni nella notte a Caracas: “Ordinato da Trump”. Catturato Maduro. Tajani: “Seguiamo evoluzione, Meloni informata”. Per la Russia viola il diritto internazionale

Leggi anche: Esplosioni nella notte a Caracas: boati, incendi e l’ombra di un attacco Usa. Tajani: “Seguiamo evoluzione, Meloni informata”

Leggi anche: Trump bombarda il Venezuela, esplosioni a Caracas: “Catturato Maduro”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Esplosioni e colonne di fumo: Caracas nel caos. «L'attacco ordinato da Trump»; Venezuela, esplosioni nella capitale Caracas: «Il presidente Trump ha ordinato l'attacco contro le basi militari»; Venezuela, raid aerei a Caracas. Trump: Attacco su larga scala, catturati Maduro e sua moglie; Forti esplosioni udite a Caracas, il Venezuela accusa gli USA di aggressione.

Venezuela, forti esplosioni a Caracas, Maduro: “Aggressione USA”, Media: “Attacchi ordinati da Trump”, news in diretta - Gli aggiornamenti in diretta dal Venezuela dove si sono verificate forti esplosioni a Caracas intorno alle 2 di notte ... fanpage.it