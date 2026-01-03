Esplosioni nella notte a Caracas | boati incendi e l’ombra di un attacco Usa Tajani | Seguiamo evoluzione Meloni informata

Nella notte a Caracas si sono verificate esplosioni, incendi e boati, alimentando sospetti di un possibile attacco statunitense. Tajani ha dichiarato che la situazione è monitorata e Meloni è stata informata sugli sviluppi. La notizia ha suscitato preoccupazione a livello internazionale, evidenziando le tensioni in atto nel contesto geopolitico del Sud America, in un momento già segnato da instabilità globale.

Il mondo si è svegliato questa mattina con una notizia drammatica che scuote l'intero assetto geopolitico del Sud America e che rischia di innescare una crisi internazionale senza precedenti nel corso di questo neonato 2026. Secondo le prime informazioni frammentarie che arrivano dalla capitale venezuelana e le dichiarazioni ufficiali rilasciate dai vertici politici, Caracas è attualmente sotto attacco. Il fragore delle esplosioni ha squarciato il silenzio delle prime ore del mattino, gettando la popolazione nel panico e attivando immediatamente i protocolli di emergenza nazionale. La gravità della situazione è stata confermata in modo diretto e perentorio dal presidente Gustavo Petro, che ha utilizzato i canali social per lanciare un grido d'allarme rivolto alla comunità globale, parlando apertamente di un bombardamento in corso che sta colpendo punti nevralgici della città.

