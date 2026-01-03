Esplosioni a Caracas | il Venezuela accusa gli Stati Uniti e dichiara lo stato di emergenza

Nella notte a Caracas si sono registrate diverse esplosioni, con il governo venezuelano che attribuisce l’evento a un attacco statunitense. L’incidente ha portato il governo a dichiarare lo stato di emergenza, evidenziando una situazione di tensione crescente tra Venezuela e Stati Uniti. Le autorità stanno ancora valutando l’origine e le conseguenze dell’accaduto, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali.

Questa notte, intorno alle due ora locale (le sette del mattino in Italia), si sono verificate diverse esplosioni a Caracas: secondo il governo venezuelano, si sarebbe trattato di un attacco statunitense. L'agenzia Associated Press ha segnalato almeno sette detonazioni, sparse per la città. Diversi testimoni e addetti stampa affermano di aver sentito il suono di diversi elicotteri che volavano a bassa quota, come dimostrano anche dei video che gli utenti stanno pubblicando sui social. Al momento, parte della capitale sarebbe senza elettricità. Esplosioni a Caracas: gli Stati Uniti non hanno ancora rivendicato l'attacco. Le esplosioni avvengono mentre il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump — che ha schierato una task force della Marina nei Caraibi — ipotizza possibili attacchi terrestri contro il Venezuela.

VIDEO | In Venezuela bombe su Caracas, Maduro accusa gli Usa: “Aggressione gravissima” - ROMA – Una serie di esplosioni ha scosso Caracas, capitale del Venezuela, nelle prime ore di oggi, sabato 3 gennaio. dire.it

Venezuela, esplosioni e aerei su Caracas. “Colpite basi militari”. Maduro: “Gravissima aggressione degli Usa, ci difenderemo” - Il presidente venezuelano promette di difendersi dopo le esplosioni nella capitale. ilfattoquotidiano.it

Forti esplosioni, accompagnate da rumori simili a quelli di aerei in volo, si sono verificate intorno alle 2 della notte (le 7 in Italia) a Caracas e in altre località nei dintorni. Almeno sette esplosioni e aerei a bassa quota sono stati uditi nella capitale venezuelana, - facebook.com facebook

Venezuela, esplosioni su Caracas. Maduro: “Aggressione Usa”. Tajani: “Seguiamo situazione italiani” x.com

