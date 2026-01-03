Nel derby tra Espanyol e Barcellona, il tecnico Flick può contare su Olmo e Yamal, recuperati dopo gli infortuni. Tuttavia, l’attenzione resta focalizzata sul grande ex, che potrebbe influenzare l’esito della partita. Con il nuovo anno alle porte, questa sfida assume un ruolo importante nel proseguimento della stagione del Barcellona, ancora in testa alla classifica.

Espanyol Barcellona, Olmo e Yamal recuperati: Flick sorride, ma l’attesa è tutta per il grande ex. Gli aggiornamenti Il nuovo anno si apre ad alta intensità per il Barcellona capolista. Archiviata la sosta natalizia, i blaugrana si tuffano immediatamente in un gennaio incandescente: questa sera va in scena il sentito derby catalano contro l’Espanyol, antipasto . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Espanyol Barcellona, Flick può sorridere: recuperati Olmo e Yamal! Ma l’attenzione sarà sul grande ex

Leggi anche: L’allenatore del Barcellona, ??Flick, ama lo “spirito” di Yamal

Leggi anche: Barcellona, brutte notizie per Flick! Dani Olmo fuori almeno un mese dopo l’infortunio contro l’Atletico Madrid: per il trequartista spagnolo lussazione alla spalla

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Il Barcellona è campione di Spagna: Yamal e Fermin Lopez stendono l'Espanyol e regalano il titolo a Flick - Il Barcellona è campione di Spagna: la squadra di Flick si assicura aritmeticamente il titolo con due giornate d'anticipo. corrieredellosport.it

Pronostico Espanyol-Barcellona, le quote del derby che può regalare il titolo a Flick - La sfida di questa sera, tutta catalana, tra Espanyol e Barcellona potrebbe consentire ai blaugrana di festeggiare il titolo di campione di Spagna chiudendo in bellezza un campionato che, a differenza ... corrieredellosport.it

Capolavoro Barcellona: i blaugrana vincono la 28ª Liga della loro storia - La squadra di Hansi Flick si assicura il successo con la vittoria sull’Espanyol Il Barcellona è campione di Spagna. gianlucadimarzio.com

Espanyol-Barcellona, probabili formazioni e dove vederla https://www.calciostyle.it/esteri/liga/espanyol-barcellona-probabili-formazioni-e-dove-vederlafsp_sid=1839146 di Pietro Mauti - facebook.com facebook

Espanyol-Barcellona è alle porte, Manolo Gonzalez infiamma il derby: "Se l'arbitro dovesse favorirci, per lui sarebbe meglio lasciare la Catalogna" x.com