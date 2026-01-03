Esonero clamoroso Serie A sconvolta | c’è già il sostituto

Un cambio di allenatore inatteso sta suscitando grande attenzione in Serie A. La decisione, presa senza preavviso, ha avuto un impatto immediato sul panorama calcistico italiano, creando incertezza tra tifosi e addetti ai lavori. In questo articolo, analizzeremo i dettagli dell’evento e il possibile sostituto che potrebbe influenzare il futuro della squadra e del campionato.

Un esonero improvviso che lascia senza parole tifosi e addetti ai lavori, una decisione arrivata dal nulla e capace di scuotere profondamente il cuore della serie A. Nel calcio moderno siamo abituati a tutto, infatti le panchine saltano con una facilità disarmante e la pazienza sembra essere diventata una virtù rara. Però ci sono esoneri . 🔗 Leggi su Sportface.it Leggi anche: Fiorentina, Vanoli a rischio esonero: il sostituto era già al Franchi Leggi anche: Juric verso l’esonero, già scelto il sostituto: chi sfiderà il Napoli dopo la sosta Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Esonero clamoroso, Serie A sconvolta: c’è già il sostituto - Un esonero improvviso che lascia senza parole tifosi e addetti ai lavori, una decisione arrivata dal nulla e capace di scuotere profondamente il cuore della serie A. sportface.it

Esonero in Serie A e panchina a Nesta: tutti i dettagli - Siamo circa ad un terzo del percorso in Serie A, e la classifica inizia a prendere forma delineando le squadre che si giocheranno i vari obiettivi. diregiovani.it

Serie A, nuovo esonero: non ci sono più dubbi - In Serie A la corsa scudetto si fa sempre più incandescente con Inter e Roma appaiate al primo posto e tutte le altre ad inseguire. diregiovani.it

Crisi Chelsea, il 2026 è subito clamoroso Maresca va verso l'esonero! x.com

Cristiano Lucarelli nuovo allenatore della Pistoiese. Il club toscano ha appena annunciato l'esonero di Andreucci e al suo posto è pronto proprio l'ex bomber, addirittura con un contratto di tre anni. A breve dovrebbe arrivare l'annuncio del clamoroso ritorno - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.