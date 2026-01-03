Escursionista in difficoltà in alta quota in Val di Susa | l' elicottero Drago lo riporta a valle insieme al suo cane
Sabato 3 gennaio, un escursionista in difficoltà a 2.900 metri di quota in Val di Susa è stato soccorso dall'elicottero Drago. L'intervento, coordinato dalle autorità, ha consentito di riportare in salvo l'uomo e il suo cane. L'episodio sottolinea l'importanza di pianificare con attenzione escursioni in alta quota e di affidarsi a servizi di soccorso qualificati in caso di emergenza.
L'allarme è scattato nella mattina di sabato, 3 gennaio, arrivato da quota 2.900 metri in alta Val di Susa. A chiedere l'intervento dei vigili del fuoco è stato un uomo, un escursionista che si trovava in difficoltà, nei pressi del rifugio Sigot, in compagnia del suo cane.
