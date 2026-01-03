Escursionista in difficoltà in alta quota in Val di Susa | l' elicottero Drago lo riporta a valle insieme al suo cane

Da torinotoday.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 3 gennaio, un escursionista in difficoltà a 2.900 metri di quota in Val di Susa è stato soccorso dall'elicottero Drago. L'intervento, coordinato dalle autorità, ha consentito di riportare in salvo l'uomo e il suo cane. L'episodio sottolinea l'importanza di pianificare con attenzione escursioni in alta quota e di affidarsi a servizi di soccorso qualificati in caso di emergenza.

L'allarme è scattato nella mattina di sabato, 3 gennaio, arrivato da quota 2.900 metri in alta Val di Susa. A chiedere l'intervento dei vigili del fuoco è stato un uomo, un escursionista che si trovava in difficoltà, nei pressi del rifugio Sigot, in compagnia del suo cane. Escursionista e. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

escursionista in difficolt224 in alta quota in val di susa l elicottero drago lo riporta a valle insieme al suo cane

© Torinotoday.it - Escursionista in difficoltà in alta quota in Val di Susa: l'elicottero Drago lo riporta a valle insieme al suo cane

Leggi anche: Esce di casa per fare una passeggiata in montagna ma non rientra: escursionista trovato morto in Val di Susa

Leggi anche: La "Notte delle Stelle" torna a Torino: musica, speranza e solidarietà per i minori in difficoltà in Val di Susa

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

escursionista difficolt224 alta quotaEscursionista in difficoltà in alta quota in Val di Susa: l'elicottero Drago lo riporta a valle insieme al suo cane - A chiedere l'intervento dei vigili del fuoco è stato un uomo, un escursionista che si ... torinotoday.it

escursionista difficolt224 alta quotaEscursionista con cane recuperato in Val Susa, a 2.900 metri - Un escursionista in difficoltà è stato recuperato col suo cane in alta Vale di Susa, nel Torinese, dal nucleo elicotteri dei vigili del fuoco di Torino. msn.com

escursionista difficolt224 alta quotaValanga sulle Alpi cuneesi, tragedia in alta quota: un morto e due escursionisti gravi - Una valanga di grandi dimensioni si è staccata nel primo pomeriggio di oggi in alta valle Maira, sulle Alpi cuneesi, provocando una tragedia in montagna. giornalelavoce.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.