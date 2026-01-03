Escursionista in difficoltà in alta quota in Val di Susa | l' elicottero Drago lo riporta a valle insieme al suo cane

Sabato 3 gennaio, un escursionista in difficoltà a 2.900 metri di quota in Val di Susa è stato soccorso dall'elicottero Drago. L'intervento, coordinato dalle autorità, ha consentito di riportare in salvo l'uomo e il suo cane. L'episodio sottolinea l'importanza di pianificare con attenzione escursioni in alta quota e di affidarsi a servizi di soccorso qualificati in caso di emergenza.

Escursionista con cane recuperato in Val Susa, a 2.900 metri - Un escursionista in difficoltà è stato recuperato col suo cane in alta Vale di Susa, nel Torinese, dal nucleo elicotteri dei vigili del fuoco di Torino. msn.com

Valanga sulle Alpi cuneesi, tragedia in alta quota: un morto e due escursionisti gravi - Una valanga di grandi dimensioni si è staccata nel primo pomeriggio di oggi in alta valle Maira, sulle Alpi cuneesi, provocando una tragedia in montagna. giornalelavoce.it

Escursionista in difficoltà sul gruppo delle Panie Molazzana (LU) - attorno alle ore 18:00 di ieri, una squadra di vigili del fuoco del comando di Lucca, distaccamento di Castelnuovo Garfagnana, assieme alle squadre vf SAF di Lucca e Viareggio e il personale - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.