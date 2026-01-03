Esattamente 36 anni dopo gli Usa replicano il caso Noriega Le analogie con Maduro

Dopo 36 anni, gli Stati Uniti ripropongono un episodio simile a quello di Noriega, il generale panamense catturato nel 1990. Le analogie con il caso Maduro si fanno evidenti, riflettendo le dinamiche di intervento e potere nella regione. Un’analisi di questi eventi aiuta a comprendere le strategie e le implicazioni politiche delle azioni esterne in America Latina.

Era il 3 gennaio 1990 quando Manuel Antonio Noriega, l'uomo forte di Panama, uscì dalla nunziatura apostolica - la sede diplomatica della Santa Sede - e si consegnò ai militari statunitensi dopo dieci giorni di assedio e negoziati. Una data che ritorna spesso nella storia delle operazioni extraterritoriali condotte dagli americani: dall'eliminazione di Qasem Soleimani alla cattura di Nicola.

