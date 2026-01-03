Esame per La capolista Mentonelli | Halley gara insidiosa In casa Bisceglie sa farsi valere
Domani riprende il campionato interregionale di serie B maschile, con la capolista Halley Matelica impegnata in trasferta contro i Lions Bisceglie. Mentonelli sottolinea la difficoltà della gara, evidenziando la solidità della squadra avversaria in casa. Un incontro importante per mantenere la leadership in classifica e proseguire il percorso di crescita nel campionato.
Domani riprende il campionato interregionale di serie B maschile con la capolista Halley Matelica impegnata sul campo dei Lions Bisceglie. Il match inizierà alle 19. "La loro classifica – avverte Simone Mentonelli (foto), capitano dei biancorossi matelicesi – è bugiarda perché zavorrata dai punti di penalizzazione subiti a inizio stagione. Bisceglie è una squadra ostica, che gioca molto bene soprattutto in casa: dovremo mettercela tutta, sarà una partita molto importante e delicata essendo la prima dopo una pausa, ce la metteremo tutta per portarla a casa". I pugliesi, nelle 12 gare disputate, hanno vinto nove volte e perso in tre occasioni, come Recanati, Porto Recanati e Civitanova. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
