Epifania feste nei paesi e calze per i bambini E torna a sorpresa anche Babbo Natale

Da ferraratoday.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per l’Epifania, Terre del Reno propone un calendario di iniziative rivolte a bambini e famiglie, organizzate dall’amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni locali. L’evento unisce tradizione e convivialità, con feste nei paesi, la consegna delle calze e, a sorpresa, il ritorno di Babbo Natale. Un’occasione per vivere momenti di condivisione e consolidare il senso di comunità in un’atmosfera festosa e semplice.

Anche per l’Epifania a Terre del Reno l’amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni del territorio, propone un programma di iniziative diffuse pensato per bambini e famiglie, unendo tradizione e spirito di comunità.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayL’edizione 2026. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

epifania feste nei paesi e calze per i bambini e torna a sorpresa anche babbo natale

© Ferraratoday.it - Epifania, feste nei paesi e calze per i bambini. E torna a sorpresa anche Babbo Natale

Leggi anche: Sorpresa a Sappanico, Babbo Natale è arrivato in mongolfiera: regali e dolci per i bambini

Leggi anche: VIDEO | Un mini pony vestito da Babbo Natale all'ospedale Cervello, la sorpresa ai bambini ricoverati

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Epifania, feste nei paesi e calze per i bambini. E torna a sorpresa anche Babbo Natale; Non solo calze! Il weekend dell'Epifania in Piemonte: la guida completa agli eventi dal il 3 al 6 gennaio; Tutte le Befane della Liguria!; La Befana porta turisti, non solo calze: l’Italia regge l’urto delle feste.

Calze piene di golosità e vecchine dall’alto, dal mare e tra le vie: tanti appuntamenti per l’Epifania - la Befana è pronta a manifestarsi anche nello Spezzino, e con lei tanti iniziative. msn.com

Epifania a Piazza Mercato con la Fiera del Giocattolo e della Calza - spiega l'Assessorato al Turismo del Comune di Napoli in un post social - napolitoday.it

Epifania, è festa in piazza. Calze e dolci per i bambini. Nei circoli teatro e giochi - Torna la visita dei vigili del fuoco all’ospedale e la discesa dal campanile . lanazione.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.