Epifania feste nei paesi e calze per i bambini E torna a sorpresa anche Babbo Natale

Per l’Epifania, Terre del Reno propone un calendario di iniziative rivolte a bambini e famiglie, organizzate dall’amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni locali. L’evento unisce tradizione e convivialità, con feste nei paesi, la consegna delle calze e, a sorpresa, il ritorno di Babbo Natale. Un’occasione per vivere momenti di condivisione e consolidare il senso di comunità in un’atmosfera festosa e semplice.

Anche per l'Epifania a Terre del Reno l'amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni del territorio, propone un programma di iniziative diffuse pensato per bambini e famiglie, unendo tradizione e spirito di comunità.

