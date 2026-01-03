Epifania a Misano | tuffo in mare al mattino festa e calze in piazza al pomeriggio
L’Epifania a Misano Adriatico propone un programma vario e tradizionale, includendo un tuffo nel mare al mattino e una festa in piazza nel pomeriggio. Martedì 6 gennaio, la città invita residenti e visitatori a partecipare a iniziative pensate per tutte le età, celebrando la ricorrenza con momenti di convivialità e spirito di comunità, nel rispetto delle tradizioni locali.
Misano Adriatico festeggia l’Epifania con un doppio appuntamento tra mare e piazza. Martedì 6 gennaio la città saluta le feste con una giornata ricca di iniziative per grandi e piccoli, che unisce tradizione, divertimento e spirito di comunità.Si comincia al mattino con il tradizionale Tuffo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche: Misano in festa per l'Epifania: dal tuffo in mare alle calze della Befana
Leggi anche: Domenica all’Ippodromo Snai San Siro con le auto d’epoca al mattino e le corse al galoppo nel pomeriggio
Rimini, Capodanno 2026: il rito del tuffo collettivo contagia tutta la Riviera.
Misano. Epifania, tuffo in mare e arrivo della Befana… - Martedì 6 gennaio, al mattino, torna il tradizionale Tuffo della ... lapiazzarimini.it
Epifania a Misano: torna il Tuffo della Befana - Martedì 6 gennaio, al mattino, torna il tradizionale Tuffo della Befana. altarimini.it
Misano, quest’anno la Befana indossa il costume - Martedì 6 gennaio, al mattino, torna il tradizionale Tuffo della Befana. chiamamicitta.it
Doppio appuntamento a Misano Adriatico nel giorno dell’Epifania - facebook.com facebook
Alle ore 11:00, nelle acque antistanti Piazzale Roma, il tradizionale Tuffo della Befana di Misano #MisanoAdriatico #AltreNews x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.