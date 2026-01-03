Epifania a Misano | tuffo in mare al mattino festa e calze in piazza al pomeriggio

L’Epifania a Misano Adriatico propone un programma vario e tradizionale, includendo un tuffo nel mare al mattino e una festa in piazza nel pomeriggio. Martedì 6 gennaio, la città invita residenti e visitatori a partecipare a iniziative pensate per tutte le età, celebrando la ricorrenza con momenti di convivialità e spirito di comunità, nel rispetto delle tradizioni locali.

