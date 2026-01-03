Epifania 2026 tombolata di beneficenza a Minori

Il 6 gennaio 2026, a Minori, si svolgerà una tombolata di beneficenza presso la tensostruttura, a partire dalle ore 20. L’evento ha l’obiettivo di raccogliere fondi per il progetto “CRI Informa”, che prevede nuovi corsi di formazione per gli istituti scolastici della Costiera Amalfitana. Un’occasione per contribuire a una causa importante, promuovendo l’educazione e la sicurezza nelle scuole locali.

Si terrà martedì 6 gennaio, dalle ore 20, a Minori, presso la tensostruttura, la Tombolata di Beneficenza il cui ricavato finanzierà il progetto “CRI Informa – I nuovi corsi di formazione per gli Istituti scolastici della Costiera Amalfitana". “Ringraziamo il Comune di Minori per l’ospitalità e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Epifania 2026, tombolata di beneficenza a Minori Leggi anche: Croce Rossa Italiana per la beneficenza, una tombolata in Costiera Leggi anche: Tombolata dell’Epifania nel centro polivalente di Noha di Galatina Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Tombolata nerazzurra e spettacolo con la Befana; Montegiorgio accende il 2026: Tombolata, Teatro e Festa in Piazza; A Ceriano Laghetto due tombolate di beneficenza per sostenere Progetto Gemma; Noci | EPIFANIA trekking & tombolata. Epifania 2026, tombolata di beneficenza a Minori - Il ricavato finanzierà il progetto “CRI Informa – I nuovi corsi di formazione per gli Istituti scolastici della Costiera Amalfitana" ... salernotoday.it

Tombolata dell’Epifania nel centro polivalente di Noha di Galatina - Il ricavato andrà interamente in beneficenza devoluto all’associazione dei ragazzi di Abilmente Insieme ... lecceprima.it

‘Natale insieme a Paupisi’: tombolata ed eventi per grandi e piccoli in attesa dell’Epifania - Prosegue il calendario di iniziative natalizie a Paupisi con due appuntamenti dedicati alla convivialità e alla tradizione, promossi dalla Pro Loco di Paupisi, dall’associazione Il Sogno e dal Forum G ... ntr24.tv

#Anacapri - Ad Anacapri l'Epifania si festeggia in grande con una maxi tombolata e premi da capogiro! Scopri dove acquistare le cartelle e tutti i dettagli dell'evento nel nostro articolo. #epifania #isoladicapri #tombola #NANOTV - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.