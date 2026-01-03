Enrico muore a Chamonix in circostanze tragiche | era una promessa del calcio

Enrico Bigi, promettente calciatore italiano di 25 anni, è deceduto nella notte di Capodanno a Chamonix in circostanze tragiche. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il mondo dello sport e la comunità locale. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente, mentre amici e familiari si stringono nel dolore.

Tragedia nella notte di Capodanno a Chamonix, dove ha perso la vita Enrico Bigi, giovane calciatore italiano di 25 anni. Il ragazzo, originario del Bolognese, si trovava in vacanza nella località francese quando, all'alba del 1° gennaio, è caduto da un ponte, morendo poco dopo nonostante i soccorsi. Secondo le prime ricostruzioni, Bigi sarebbe caduto da un ponte lungo via Marie-Paradis, una strada con percorso pedonale che costeggia il fiume Arve. Il volo, di oltre sei metri, non gli ha lasciato scampo. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali.

Cade dal ponte sulle Alpi francesi: muore 25enne - Una caduta fatale da un ponte è costata la vita a Enrico Bigi, 25 anni, calciatore del Montombraro e residente nel bolognese. msn.com

