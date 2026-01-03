Enrico Galiano sulla tragedia di Crans-Montana | Quel livore contro i più giovani come ci può stare dentro di voi
Enrico Galiano riflette sulla tragedia di Crans-Montana, evidenziando il livore nei confronti dei giovani. In un suo commento, si interroga su come si possa essere così giudicanti e certi delle proprie ragioni, senza considerare le sfumature. Una riflessione che invita a una maggiore comprensione e rispetto verso le nuove generazioni e le loro difficoltà.
«Come fate a ergervi sempre a giudici di questo e di quello, a sapere sempre cosa è giusto e cosa è sbagliato. Come fate a dare tutti quei buoni consigli, a scagliarvi con tutta quella rabbia contro ogni cattivo esempio. Come fate a esibire improvvise competenze, per cui un giorno siete. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Leggi anche: "Voi giovani e incoscienti non lo siete stati mai?". Aurora Ramazzotti difende i ragazzi di Crans-Montana
Leggi anche: Perché una tragedia come a Crans-Montana oggi in Italia è più difficile. Dalla strage di Torino a Corinaldo: cosa non può mancare in discoteche e cinema
Crans-Montana, 16enne milanese sarebbe stata trovata morta. Galiano: “Come fate a ergervi sempre a giudici?” - Montana, località sciistica svizzera dove, durante la notte di San Silvestro, un incendio in un locale dove si stava svolgendo un ... tecnicadellascuola.it
Ho chiuso il 2025 nel modo migliore possibile: finendo di leggere "Dormi stanotte sul mio cuore" di Enrico Galiano, proprio il 31 dicembre. Inauguro quindi i miei propositi per il 2026 scrivendo la mia prima recensione, superando finalmente la paura di fare trop - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.