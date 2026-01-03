Ennio Rega probabili utopie

Ennio Rega è un artista di lunga esperienza nel panorama della canzone d’autore, la cui crescita ha attraversato diverse tappe e influenze. La sua evoluzione riflette un percorso fatto di studio, passione e una costante ricerca di significato nelle proprie composizioni. In questo profilo, si analizzano le sue probabili utopie e l’impatto che hanno segnato il suo percorso artistico.

