Emilia-Romagna iniziano i saldi | E’ un’occasione di risparmio

In Emilia-Romagna, sono iniziati oggi i saldi invernali, che dureranno fino al 3 marzo. Questa fase di sconti rappresenta un’opportunità per risparmiare su abbigliamento, accessori e altri beni di consumo, offrendo ai clienti un periodo di circa due mesi per effettuare acquisti convenienti. Un’occasione per cittadini e visitatori di pianificare acquisti di inizio anno con condizioni favorevoli.

BOLOGNA Partiranno oggi, sabato 3 gennaio, i saldi invernali in Emilia-Romagna. Gli sconti proseguiranno per un massimo di 60 giorni, fino a martedì 3 marzo, offrendo a cittadine, cittadini e visitatori un periodo favorevole per gli acquisti di inizio anno. "I saldi - sottolinea l'assessora regionale al Turismo e al Commercio, Roberta Frisoni - rappresentano un momento importante per la nostra rete commerciale, che conta circa 4.800 esercizi sul territorio regionale. Sono un'opportunità concreta di risparmio per le famiglie, ma anche uno strumento prezioso per le attività commerciali, che possono rilanciare le vendite e intercettare nuovi clienti".

