Emanuele Galeppini promessa del golf morto a Crans-Montana

Emanuele Galeppini, giovane promessa del golf di 16 anni, è deceduto a Crans-Montana. L’ultimo contatto con il padre risaliva alla mezzanotte del 1° gennaio; da allora, non sono state riportate ulteriori notizie. La scomparsa di Emanuele ha suscitato grande cordoglio nel mondo dello sport e tra i suoi familiari.

L'ultimo messaggio con il padre risaliva alla mezzanotte del primo gennaio. Da allora non c'erano più state notizie del ragazzo che avrebbe compiuto 17 anni a gennaio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

