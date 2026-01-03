Elio il superfascista che si fece comunista
Elio Vittorini, scrittore e intellettuale italiano del Novecento, rappresenta un esempio di percorso ideologico complesso. Originariamente vicino al fascismo, successivamente si avvicinò al comunismo, riflettendo le trasformazioni e le tensioni politiche del suo tempo. La sua vicenda personale e il suo impegno culturale offrono uno spunto per comprendere le dinamiche ideologiche e le sfide di un’epoca caratterizzata da profonde contraddizioni sociali e politiche.
Elio Vittorini è un caso esemplare. Come lui, molti intellettuali italiani del Novecento hanno attraversato le opposte ideologie come stanze comunicanti. La sua traiettoria dal fascismo al comunismo, dalla militanza all'eresia racconta meno una conversione morale che una continuità di atteggiamento: la stessa pulsione antiborghese, lo stesso bisogno di sentirsi dalla parte giusta della Storia. Negli anni Trenta Vittorini non fu un semplice simpatizzante del regime. Partecipò al clima squadrista, respirò l'aria del fascismo di sinistra, quello che si voleva rivoluzionario, antiborghese, anti-liberale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
