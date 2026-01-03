Eleonora Palmieri, rimasta gravemente ferita nell’incendio di Crans-Montana, mostra segni di miglioramento. Le recenti comunicazioni dalla veterinaria indicano che è sveglia e in buona condizione, portando speranza a familiari e amici. Questa notizia rappresenta un passo importante nel percorso di recupero di Eleonora, mentre si attendono ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni.

Rimini, 3 gennaio 2026 – Arrivano notizie incoraggianti sulle condizioni di Eleonora Palmieri, la 29enne di San Giovanni in Marignano rimasta gravemente ferita nel rogo avvenuto a Crans-Montana, in Svizzera. Nel pomeriggio di venerdì la giovane ha ripreso conoscenza. Il primo aggiornamento ufficiale è stato diffuso attraverso il suo profilo Instagram, con un messaggio condiviso dai genitori e dalle persone che in queste ore le sono più vicine, a partire dal fidanzato. Nel post viene comunicato che Eleonora è sveglia e in condizioni stabili, anche se non potrà utilizzare il telefono per alcuni giorni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Eleonora, la luce oltre il buio: “E’ sveglia e sta bene”. L’inferno di Cras-Montana e i ricordi della veterinaria

Leggi anche: Cras-Montana, Eleonora in mezzo a morti e feriti: chi Ã¨ la giovane italiana

Leggi anche: Ore d’angoscia per Eleonora, giovane veterinaria tra i feriti del disastro a Crans-Montana

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Re Carlo parla del tumore, il messaggio ai pazienti oncologici: “Spaventoso ma può esserci luce oltre il buio” - Re Carlo III ha espresso il suo sostegno ai pazienti oncologici, parlando in modo esplicito per la prima volta della sua malattia e confessando che può essere un’esperienza “sconvolgente e a volte ... fanpage.it

Oggi celebriamo @ela_soulcode Eleonora è una donna in continua evoluzione, in cammino verso la propria luce interiore. Sensibilità e curiosità caratterizzano ogni fase del suo percorso. Ed è nel modo in cui vive le relazioni, affronta i cambiamenti e accog - facebook.com facebook