Eleonora la luce oltre il buio | È sveglia e sta bene L’inferno di Cras-Montana e i ricordi della veterinaria

Eleonora Palmieri, 29 anni di San Giovanni in Marignano, sta mostrando segnali positivi dopo l’incidente a Crans-Montana. Le sue condizioni sono stabili e la giovane veterinaria, nonostante le gravi ferite, manifesta segni di miglioramento. Le notizie provenienti dall’ospedale di Rimini offrono un barlume di speranza, mentre i ricordi dell’incendio e il supporto delle persone vicine rappresentano un concreto sostegno nel percorso di recupero.

Rimini, 3 gennaio 2026 – Arrivano notizie incoraggianti sulle condizioni di Eleonora Palmieri, la 29enne di San Giovanni in Marignano rimasta gravemente ferita nel rogo avvenuto a Crans-Montana, in Svizzera. Nel pomeriggio di venerdì la giovane ha ripreso conoscenza. Il primo aggiornamento ufficiale è stato diffuso attraverso il suo profilo Instagram, con un messaggio condiviso dai genitori e dalle persone che in queste ore le sono più vicine, a partire dal fidanzato. Nel post viene comunicato che Eleonora è sveglia e in condizioni stabili, anche se non potrà utilizzare il telefono per alcuni giorni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

