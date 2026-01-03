Eleonora Fonseca de Pimentel – La storia di una donna eccezionale finita tragicamente 227 anni fa
Eleonora Fonseca de Pimentel è una figura significativa della storia italiana, la cui vita si è conclusa tragicamente 227 anni fa. La sua vicenda rappresenta un esempio di impegno civico e sacrificio, in un contesto di lotta per la libertà e la giustizia. Ripercorrere la sua storia permette di riflettere sulle dinamiche di potere e sulla forza di chi si batte per i propri ideali, anche di fronte alle avversità.
di Gabriella Izzi Benedetti * Perché parlare di una storia così lontana, conclusasi tragicamente 227 anni fa? Perché è una storia simbolo del potere che si finge amico e che invece sfrutta e asservisce; di una donna eccezionale che mette tutta se stessa al servizio di una popolazione che vorrebbe rendere libera, governata equamente, e da quel popolo viene disprezzata e oltraggiata. Quando il potere incombe le voci libere disturbano, vanno penalizzate, eliminate. E si cerca consenso con invenzioni ed elargizioni verso chi accetta il vassallaggio dal quale trae un profitto che a sua volta riversa verso i benefattori. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
