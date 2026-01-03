Elenchi regionali per il ruolo | sarà l’ennesima domanda al buio nella speranza di scegliere la regione giusta? Pillole di Question Time

Il question time del 16 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV ha analizzato le criticità legate alle domande di inserimento negli elenchi regionali per le immissioni in ruolo. Con Andrea Carlino e Chiara Cozzetto di ANIEF, si è discusso delle difficoltà e delle incertezze che accompagnano questa procedura, offrendo chiarimenti utili per chi si prepara a scegliere la regione di interesse e affrontare questa fase con maggiore consapevolezza.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.