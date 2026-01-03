Elenchi regionali per il ruolo | sarà l’ennesima domanda al buio nella speranza di scegliere la regione giusta? Pillole di Question Time
Il question time del 16 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV ha analizzato le criticità legate alle domande di inserimento negli elenchi regionali per le immissioni in ruolo. Con Andrea Carlino e Chiara Cozzetto di ANIEF, si è discusso delle difficoltà e delle incertezze che accompagnano questa procedura, offrendo chiarimenti utili per chi si prepara a scegliere la regione di interesse e affrontare questa fase con maggiore consapevolezza.
Nel question time del 16 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto, rappresentante sindacale di ANIEF, è stato affrontato un tema critico per chi intende iscriversi agli elenchi regionali per le immissioni in ruolo. Il dibattito si è concentrato sull’eventuale disponibilità di un quadro dei posti vacanti suddivisi per regione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Elenchi regionali per il ruolo: si potrà scegliere la stessa regione in cui si è svolto il concorso. Pillole di Question Time
Leggi anche: GAE, GPS ed elenchi regionali ruolo: quando si potrà presentare domanda. Pillole di Question Time
Quando e come saranno utilizzati gli elenchi regionali per le assunzioni dei docenti. Pillole di Question Time - Nel question time del 16 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto ... orizzontescuola.it
GPS docenti 2026, anno di prova, elenchi regionali: ecco le ultime notizie - GPS, elenchi regionali, GaE e concorsi: tanto di cui parlare quando ad essere interessati sono i docenti precari o interessati ad una supplenza. orizzontescuola.it
Il responsabile Istruzione della Lega, Mario Pitton, conferma l'arrivo del decreto per attivare gli elenchi regionali e sbloccare le graduatorie dei concorsi. #Comunicati #Personale - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.