Ecco i post choc del fan di Hamas allievo di Hannoun che gira per le piazze ProPal

Sono stati individuati alcuni post attribuiti a un sostenitore di Hamas, allievo di Hannoun, che si muove nelle piazze pro Palestina. Il Giornale ha identificato una figura emergente all’interno dell’associazione dei palestinesi in Italia. Questa scoperta solleva interrogativi sulle reti di supporto e sui messaggi condivisi tra i gruppi di attivisti presenti nel nostro paese.

: Il Giornale ha individuato una delle nuove leve dell'Associazione dei palestinesi in Italia. Il capo dell'Api è in carcere a Genova perché ritenuto il vertice della cupola di Hamas in Italia, insieme a lui sono stati arrestati gli altri suoi sodali collaboratori, molti dei quali erano spesso presenti durante i cortei indetti dalla sua associazione e ora a prendere sempre più spazio sono i giovani dell’associazione. Uno di loro è Abdelrahman Said e sono diversi i pensieri che esprime in sostegno di Hamas. Il 2024 ha condiviso tra le storie un collage di Sinwar con il cuore verde (colore dell'organizzazione terroristica) associato alla parola "Hamas" e un post con i terroristi a bordo del deltaplano, il mezzo utilizzato da Hamas per entrare nei kibbutz e uccidere gli israeliani il giorno de pogrom datato 2023. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ecco i post choc del fan di Hamas, allievo di Hannoun, che gira per le piazze ProPal Leggi anche: Il post choc di Piccardo e la "complicità" dell'Anpi su Hannoun Leggi anche: "In Italia non c'è spazio per i fan di Hamas". L'imam di Francia affonda Hannoun La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Il post choc di Piccardo e la complicità dell’Anpi su Hannoun; Hannoun, le intercettazioni choc dei palestinesi in Italia: Iniziata la liberazione | .it; “Sto con Hannoun”, consigliere Pd accusa: “Repressione del governo”; Il post choc di Piccardo e la complicità dell' Anpi su Hannoun. Ecco i post choc del fan di Hamas, allievo di Hannoun, che gira per le piazze ProPal - Ecco i post choc del fan di Hamas, allievo di Hannoun, che gira per le piazze ProPal: Il Giornale ha individuato una delle nuove leve dell'Associazione dei palestinesi in Italia. ilgiornale.it

Chef Rubio, il post choc: rilancia l'arruolamento del braccio armato di Hamas - Sul suo profilo Telegram l’ex chef della tv ha rilanciato un post del profilo X Warfare Analysis che a sua volta ... iltempo.it

Il post choc di Davide Piccardo: dopo gli attacchi a Il Tempo per Hamas cosa scrive sul 7 ottobre - È lui uno dei due volti del sito “La Luce” che ha più volte attaccato Il Tempo perché ha messo in luce i suoi legami con Hamas, facendo ... iltempo.it

Dopo l’inchiesta choc di Report di Giulia Innocenzi sulla carne scaduta trattata e rimessa in commercio in Lombardia, ho subito interrogato l’assessore Bertolaso per chiedere garanzie sui lotti coinvolti e strategie per rafforzare i controlli. La risposta è stata delu - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.