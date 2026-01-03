Ecco come nasce e cresce un camorrista

L’evoluzione di un camorrista si inserisce in un contesto storico e sociale preciso. Prima di Gomorra, Napoli e l’Italia degli anni passati erano caratterizzate da dinamiche complesse, tra tradizioni e sfide economiche. Comprendere questa genesi aiuta a interpretare meglio le radici profonde di un fenomeno che, ancora oggi, lascia tracce nel tessuto sociale. Un’analisi sobria e obiettiva permette di riflettere sulle cause e sui fattori che contribuiscono alla crescita di figure criminali.

Che cosa c'era prima di Gomorra? Una Napoli di cinquant'anni fa. Un'Italia ancora ingenua ma non certo innocente. In Gomorra – Le Origini, prequel in sei episodi della saga crime più famosa della tv italiana (disponibile dal 9 gennaio su Sky e Now) ci sono, infatti, già tutti i tratti ben riconoscibili della cesura sociale generata dallo svilupparsi dei clan camorristici nati all'ombra del Vesuvio. La serie segna, dunque, un ritorno al passato, o meglio, alle radici della degenerazione criminale che nell'ultimo mezzo secolo si è impossessato della Campania fino ad arrivare ben oltre i confini della regione che fu capitale del Mezzogiorno italiano prima che l'Italia divenisse unita.

